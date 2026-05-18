शेयर बाजार में 900 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (18 मई) सुबह-सुबह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं निफ्टी 50 भी 1 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 74,328 के स्तर तक पहुंच गया, जबकि निफ्टी 23,358 तक फिसल गया। बाजार में बिकवाली का असर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर भी दिखा, जहां कई कंपनियों के शेयर तेजी से नीचे आ गए।

नुकसान निवेशकों को हुआ भारी नुकसान शेयर बाजार में आई इस तेज गिरावट से निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। BSE सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण एक ही कारोबारी सत्र में करीब 7 लाख करोड़ रुपये घट गया। पहले यह आंकड़ा लगभग 461 लाख करोड़ रुपये था, जो गिरकर 454 लाख करोड़ रुपये से नीचे पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कमजोर वैश्विक संकेतों और बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों ने बड़े स्तर पर बिकवाली शुरू कर दी।

कच्चे तेल कच्चे तेल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी भी बाजार गिरने की बड़ी वजह मानी जा रही है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड 112 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो पिछले दो हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सप्लाई को लेकर चिंता से तेल महंगा हुआ है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए महंगा तेल देश की अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों पर दबाव बढ़ा रहा है।

Advertisement