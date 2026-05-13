शेयर बाजार में सुबह-सुबह 700 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (13 मई) लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलते ही आज भी सुबह-सुबह सेंसेक्स करीब 700 अंक तक टूट गया। सुबह 09:49 बजे सेंसेक्स 289.85 अंक गिरकर 74,269.39 पर था और निफ्टी 76.75 अंक टूटकर 23,302.80 पर आ गया। कारोबार के दौरान लगभग 1,697 शेयरों में बढ़त रही, जबकि 1,500 शेयर गिरावट में रहे और 168 शेयर बिना बदलाव के कारोबार करते दिखे।

वैश्विक तनाव मिडिल ईस्ट तनाव से बढ़ी बाजार की चिंता अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने से वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ गई है। इसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड 106 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है, जिससे भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर दबाव बढ़ा है। बढ़ती तेल कीमतों से महंगाई और आयात खर्च बढ़ने का डर है। इसी वजह से निवेशक बाजार में नई खरीदारी करने से बच रहे हैं।

विदेशी निवेशक विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली भी गिरावट की बड़ी वजह बनी हुई है। 12 मई को विदेशी निवेशकों ने करीब 1,800 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। लगातार बिकवाली से बाजार पर दबाव और बढ़ गया है। रुपये में कमजोरी और डॉलर की मजबूती भी निवेशकों की चिंता बढ़ा रही है। हाल के दिनों में रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच चुका है। इससे विदेशी फंड भारतीय बाजार से पैसा निकालते दिख रहे हैं।

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