शेयर बाजार में 600 अंक लुढ़का सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (5 मई) सुबह-सुबह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स करीब 600 अंक फिसल गया। सुबह करीब 10:35 बजे, सेंसेक्स 580.32 अंक गिरकर 76,689.08 पर था, जबकि निफ्टी 188.70 अंक गिरकर 23,930.60 पर आ गया। बाजार में कमजोरी के साथ कई सेक्टर के शेयर नीचे आए, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ी और ट्रेडिंग के दौरान दबाव बना रहा।

तेल की कीमत तेल की बढ़ती कीमतों का असर बाजार में गिरावट की बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। ब्रेंट क्रूड करीब 113 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। भारत जैसे देश, जो तेल आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए यह स्थिति नकारात्मक होती है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है और कंपनियों की कमाई पर भी असर पड़ता है। इसी कारण निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ और बाजार में बिकवाली बढ़ गई।

वैश्विक संकेत वैश्विक संकेत और तनाव का दबाव कमजोर ग्लोबल संकेतों ने भी शेयर बाजार पर दबाव डाला है। एशियाई बाजारों में गिरावट देखने को मिली, वहीं अमेरिकी बाजार भी पहले दिन नुकसान में बंद हुए थे। इसके साथ ही, पश्चिम एशिया, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में लगातार बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता काफी बढ़ा दी है। इन हालातों के कारण शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ी और निवेशकों ने जोखिम लेने से दूरी बनानी शुरू कर दी।

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