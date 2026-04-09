शेयर बाजार: सुबह-सुबह 500 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (9 अप्रैल) सुबह-सुबह गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 09:16 बजे सेंसेक्स 515 अंक गिरकर 77,048 पर था, जबकि निफ्टी 142 अंक टूटकर 23,855 पर था। बाजार का रुझान कमजोर रहा, जहां करीब 1,215 शेयर बढ़े, 1,288 गिरे और 174 में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले दिन की तेज बढ़त के बाद आज बाजार में हल्की कमजोरी और मुनाफावसूली का असर साफ देखने को मिला है।

मुनाफावसूली मुनाफावसूली बनी गिरावट की बड़ी वजह बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह मुनाफावसूली मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में बाजार में लगातार तेजी देखने को मिली थी, जिससे कई निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर शेयर बेचकर मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। निफ्टी 24,000 के करीब पहुंचने के बाद यह दबाव और बढ़ गया। ऐसे में बाजार थोड़ी स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और तेजी के बाद हल्की गिरावट आना सामान्य माना जा रहा है।

ग्लोबल संकेत ग्लोबल संकेत और कच्चे तेल का असर शेयर बाजार में गिरावट की एक वजह ग्लोबल बाजारों से मिले कमजोर संकेत भी हैं। एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा कम हुआ। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बढ़त देखने को मिली है, जिससे महंगाई और सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इससे निवेशक सतर्क हो गए हैं और बाजार में खरीदारी की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

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