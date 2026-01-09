शेयर बाजार में पांच दिनों में 2,200 अंकों की गिरावट, क्या है इसके पीछे की वजह? 

भारतीय शेयर बाजार में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। बीते पांच कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स करीब 2,200 अंकों से ज्यादा टूट चुका है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। आज (9 जनवरी) दोपहर करीब 01:00 बजे सेंसेक्स लगभग 700 अंक गिरकर 83,506.79 के इंट्राडे लो पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 करीब 0.80 प्रतिशत फिसलकर 25,665.15 के स्तर पर आ गया। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी एक प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

#1 अमेरिका से जुड़े फैसलों और टैरिफ की चिंता शेयर बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिका से जुड़ी अनिश्चितताएं हैं। निवेशकों की नजर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, जो ट्रंप के टैरिफ से जुड़े मामले पर आना है। अगर फैसला बाजार के खिलाफ गया तो वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा, अमेरिका द्वारा नए टैरिफ लगाने की आशंका ने भी निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जिससे जोखिम वाले शेयरों से दूरी बनाई जा रही है।

#2 तिमाही नतीजों से पहले निवेशकों की सतर्कता घरेलू स्तर पर निवेशक तीसरी तिमाही के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। डीमार्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और HCL टेक जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। पिछले कुछ तिमाहियों में कमजोर नतीजों के बाद बाजार को सुधार की उम्मीद है। हालांकि, अगर कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, तो बाजार पर और दबाव बढ़ सकता है। इसी आशंका के चलते निवेशक फिलहाल खरीदारी से बचते नजर आ रहे हैं।

