सुबह-सुबह सेंसेक्स 1,700 अंक टूटा

शेयर बाजार: सुबह-सुबह सेंसेक्स 1,700 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:58 am Mar 19, 202609:58 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में बीते कई दिनों की बढ़त के बाद आज (19 मार्च) फिर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में सुबह-सुबह करीब 1,700 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 1,700 से ज्यादा अंक टूटकर 74,979 के आसपास पहुंच गया, वहीं निफ्टी भी 450 अंकों से ज्यादा गिरकर 23,321 के स्तर पर आ गया, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल बन गया है और बिकवाली बढ़ गई है।