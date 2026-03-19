शेयर बाजार: सुबह-सुबह सेंसेक्स 1,700 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में बीते कई दिनों की बढ़त के बाद आज (19 मार्च) फिर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में सुबह-सुबह करीब 1,700 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 1,700 से ज्यादा अंक टूटकर 74,979 के आसपास पहुंच गया, वहीं निफ्टी भी 450 अंकों से ज्यादा गिरकर 23,321 के स्तर पर आ गया, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल बन गया है और बिकवाली बढ़ गई है।
तेल
कच्चे तेल की कीमतों का असर
बाजार में इस गिरावट की बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल है। ईरान युद्ध में नई बढ़ोतरी के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। तेल की कीमत बढ़ने से भारत जैसे आयात करने वाले देश पर दबाव बढ़ता है, जिससे महंगाई और खर्च बढ़ने की आशंका रहती है, और इसका सीधा असर शेयर बाजार की चाल पर भी साफ तौर पर देखने को मिला है।
मध्य पूर्व तनाव
मध्य पूर्व तनाव और फेड का रुख
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने भी बाजार को कमजोर किया है। ईरान ने कई ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए, जिससे अमेरिका और इज़राइल के साथ टकराव और बढ़ गया है। इसके साथ ही, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सख्त रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है और बाजार में गिरावट का दबाव बना हुआ है, जिससे वैश्विक बाजारों पर असर पड़ रहा है।