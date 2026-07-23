शेयर बाजार: सेंसेक्स 363 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला

टॉप गेनर्स में आज हीरो मोटोकॉर्प, नुवामा वेल्थ और बजाज ऑटो ने क्रमशः 3.74 फीसदी, 3.44 फीसदी और 2.59 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। SBI लाइफ इंश्योरेंस और ICICI लोंबार्ड के शेयरों में भी क्रमशः 2.59 फीसदी और 2.24 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

SRF, अडाणी ग्रीन एनर्जी, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और अडाणी एंटरप्राइज क्रमशः 8.53 फीसदी, 6.28 फीसदी, 5.97 फीसदी, 4.41 फीसदी और 4.37 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।