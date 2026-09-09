शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ बंद

शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद, 813 अंक टूटा सेंसेक्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:13 pm Sep 09, 202604:13 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (9 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन 813 अंक की गिरावट के साथ 74,764.23 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 203 अंक फिसलकर 23,431.10 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 98 अंक की गिरावट के साथ 17,994.10 अंक पर बंद हुआ है।