शेयर बाजार: सेंसेक्स 555 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (8 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 555 अंक की गिरावट के साथ 75,577.58 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 144 अंक फिसलकर 23,635.10 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 41 अंक की बढ़त के साथ 18,093.00 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज GE वर्नोवा TD, बंधन बैंक और लौरस लैब्स ने क्रमशः 8.77 फीसदी, 4.18 फीसदी और 3.74 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। कल्याण ज्वेलर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के शेयरों में भी क्रमशः 3.65 फीसदी और 3.62 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
BPCL, हिंदपेट्रो, 360 वन वैम, ब्लू स्टार और SBI लाइफ इंश्योरेंस क्रमशः 2.89 फीसदी, 2.77 फीसदी, 2.37 फीसदी, 2.35 फीसदी और 2.04 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.34 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।