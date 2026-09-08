शेयर बाजार: सेंसेक्स 555 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला

टॉप गेनर्स में आज GE वर्नोवा TD, बंधन बैंक और लौरस लैब्स ने क्रमशः 8.77 फीसदी, 4.18 फीसदी और 3.74 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। कल्याण ज्वेलर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के शेयरों में भी क्रमशः 3.65 फीसदी और 3.62 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

BPCL, हिंदपेट्रो, 360 वन वैम, ब्लू स्टार और SBI लाइफ इंश्योरेंस क्रमशः 2.89 फीसदी, 2.77 फीसदी, 2.37 फीसदी, 2.35 फीसदी और 2.04 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।