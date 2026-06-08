शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 719 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 719 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (8 जून) हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 719 अंक की गिरावट के साथ आज 73,524.26 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 243 अंक फिसलकर 23,123.00 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 159 अंकों की गिरावट के साथ 17,039.15 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज मैक्स हेल्थकेयर, फोर्टिस हेल्थ और एल्केम लैब्स ने क्रमशः 3.09 फीसदी, 2.11 फीसदी और 2.00 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। पावर ग्रिड कॉर्प और टेक महिंद्रा के शेयरों में भी क्रमशः 1.63 फीसदी और 1.34 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। विप्रो, GE वेर्नोवा TD, मुथूट फाइनेंस, फोर्स मोटर्स और निप्पन क्रमशः 8.37 फीसदी, 6.37 फीसदी, 5.98 फीसदी, 5.25 फीसदी और 5.20 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.51 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.41 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।