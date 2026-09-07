शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स 382 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:08 pm Sep 07, 202604:08 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (7 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 382 अंक की गिरावट के साथ 76,132.81 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 118 अंक फिसलकर 23,779.81 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 76 अंक की गिरावट के साथ 18,051.60 अंक पर बंद हुआ।