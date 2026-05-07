शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद, 114 अंक टूटा सेंसेक्स

टॉप गेनर्स में आज वन 97 पेटीएम, पॉलीकैब और भारत फोर्ज ने क्रमशः 7.82 फीसदी, 6.98 फीसदी और 6.36 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। BHEL और भारत डायनमिक्स के शेयरों में भी क्रमशः 5.31 फीसदी और 4.67 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। गोदरेज कंज्यूमर, वेदांता, KPIT टेक, ब्लू स्टार और NHPC क्रमशः 5.26 फीसदी, 3.48 फीसदी, 3.47 फीसदी, 3.21 फीसदी और 2.49 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.51 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.51 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।