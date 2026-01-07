शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 102 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज टाटा एलक्सी, KPIT टेक और टाटा टेक ने क्रमशः 9.54 फीसदी, 6.17 फीसदी और 5.23 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एवेन्यू सुपरमार्ट और परसिस्टेंट के शेयरों में भी क्रमशः 5.07 फीसदी और 4.48 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। सिप्ला, मारुति सुजुकी , NBCC (इंडिया), प्रेस्टिज एस्टेट और ICICI लोम्बार्ड क्रमशः 4.01 फीसदी, 2.86 फीसदी, 2.13 फीसदी, 2.04 फीसदी और 2.03 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.46 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।