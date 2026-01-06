शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 376 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का 

टॉप गेनर्स में आज IEX, नालको और डिविस लैब्स ने क्रमशः 13.13 फीसदी, 4.59 फीसदी और 4.46 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अपोलो हॉस्पिटल और SBI कार्ड्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.72 फीसदी और 3.69 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ट्रेंट, कायन्स टेक, रिलायंस , कमिंस और सेल क्रमशः 8.65 फीसदी, 5.18 फीसदी, 4.56 फीसदी, 4.22 फीसदी और 2.84 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.36 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.43 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।