शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 376 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का 

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 376 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (6 जनवरी) हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 376 अंक की गिरावट के साथ आज 85,063.34अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 71 अंक फिसलकर 26,178.70 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 10 अंकों की गिरावट के साथ 17,471.35 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज IEX, नालको और डिविस लैब्स ने क्रमशः 13.13 फीसदी, 4.59 फीसदी और 4.46 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अपोलो हॉस्पिटल और SBI कार्ड्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.72 फीसदी और 3.69 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ट्रेंट, कायन्स टेक, रिलायंस, कमिंस और सेल क्रमशः 8.65 फीसदी, 5.18 फीसदी, 4.56 फीसदी, 4.22 फीसदी और 2.84 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.36 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.43 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।