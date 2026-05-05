शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 251 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज CAMS, AB कैपिटल और अरबिंदो फार्मा ने क्रमशः 9.11 फीसदी, 4.34 फीसदी और 3.79 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। केफीन टेक और M&M के शेयरों में भी क्रमशः 3.76 फीसदी और 3.36 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वोल्टास, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मफसिस, अंबुज सीमेंट्स और वन 97 पेटीएम क्रमशः 5.38 फीसदी, 4.75 फीसदी, 2.93 फीसदी, 2.74 फीसदी और 2.49 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.39 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।