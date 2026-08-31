शेयर बाजार लाल निशान पर बंद

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 307 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:03 pm Aug 31, 202604:03 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (31 अगस्त) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 307 अंक की गिरावट के साथ 76,957.27 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 95 अंक फिसलकर 24,080.40 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 85 अंक की बढ़त के साथ 18,491.45 अंक पर बंद हुआ।