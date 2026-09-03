शेयर बाजार: सेंसेक्स 417 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला

टॉप गेनर्स में आज आइनॉक्स विंड, RBL बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्रमशः 4.83 फीसदी, 4.80 फीसदी और 4.76 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सोलर इंडस्ट्रीज और BSE लिमिटेड के शेयरों में भी क्रमशः 4.37 फीसदी और 4.36 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

MCX इंडिया, एथर एनर्जी, गोदरेज कंज्यूमर, कायन्स टेक और भारत फोर्ज क्रमशः 3.52 फीसदी, 2.80 फीसदी, 2.76 फीसदी, 2.74 फीसदी और 2.50 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।