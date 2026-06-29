शेयर बाजार: सेंसेक्स 372 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (29 जून) हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 372 अंक की गिरावट के साथ आज 76,728.37 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 109 अंक फिसलकर 23,946.25 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 66 अंकों की गिरावट के साथ 17,521.00 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज नालको, वेदांता और KEI इंडस्ट्रीज ने क्रमशः 4.59 फीसदी, 4.06 फीसदी और 3.49 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। लौरस लैब्स और टोरेंट फार्मा के शेयरों में भी क्रमशः 3.47 फीसदी और 3.13 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है। परसिस्टेंट, एस्ट्रल लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज , हिन्दपेट्रो और PI इंडस्ट्रीज क्रमशः 11.22 फीसदी, 8.00 फीसदी, 6.66 फीसदी, 4.80 फीसदी और 4.66 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.22 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।