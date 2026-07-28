शेयर बाजार लाल निशान पर बंद

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 69 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:23 pm Jul 28, 202604:23 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (28 जुलाई) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 69 अंक की गिरावट के साथ 76,765.92 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 अंक फिसलकर 23,985.35 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 38 अंक की बढ़त के साथ 17,973.90 अंक पर बंद हुआ।