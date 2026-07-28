शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 69 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 69 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (28 जुलाई) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 69 अंक की गिरावट के साथ 76,765.92 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 अंक फिसलकर 23,985.35 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 38 अंक की बढ़त के साथ 17,973.90 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज कोफोर्ज, लोढ़ा डेवेलपर्स और कल्याण ज्वेलर्स ने क्रमशः 10.31 फीसदी, 8.57 फीसदी और 7.75 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। TCS और इटरनल के शेयरों में भी क्रमशः 4.46 फीसदी और 4.23 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
सुजलॉन एनर्जी, गोदफ्रे फिलिप, वरुण बेवरीज, HUL और नुवामा वेल्थ क्रमशः 9.65 फीसदी, 8.11 फीसदी, 7.43 फीसदी, 6.99 फीसदी और 5.62 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.18 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।