शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 416 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज ONGC, ऑयल इंडिया और CG कंज्यूमर ने क्रमशः 5.39 फीसदी, 4.41 फीसदी और 4.23 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अडाणी एंटरप्राइज और फोर्स मोटर्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.90 फीसदी और 3.60 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। टाटा टेक, SBI कार्ड्स, यूनियन बैंक, जायडस लाइफ और लौरस लैब्स क्रमशः 3.88 फीसदी, 3.47 फीसदी, 3.19 फीसदी, 3.02 फीसदी और 2.95 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.38 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।