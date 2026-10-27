शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज सोना BLW, मैनकाइंड फार्मा और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने क्रमशः 8.95 फीसदी, 8.76 फीसदी और 6.78 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एथर एनर्जी और केफीन टेक के शेयरों में भी क्रमशः 6.25 फीसदी और 6.08 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

मझगांव डॉक, अंबुजा सीमेंट, REC, वन 97 पेटीएम और अडाणी एंटरप्राइज क्रमशः 6.45 फीसदी, 4.44 फीसदी, 4.06 फीसदी, 3.21 फीसदी और 2.56 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।