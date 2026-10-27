शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (27 अक्टूबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 8 अंक की गिरावट के साथ 73,598.67 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 3 अंक फिसलकर 22,749.75 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 145 अंक की बढ़त के साथ 16,412.70 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज सोना BLW, मैनकाइंड फार्मा और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने क्रमशः 8.95 फीसदी, 8.76 फीसदी और 6.78 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एथर एनर्जी और केफीन टेक के शेयरों में भी क्रमशः 6.25 फीसदी और 6.08 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
मझगांव डॉक, अंबुजा सीमेंट, REC, वन 97 पेटीएम और अडाणी एंटरप्राइज क्रमशः 6.45 फीसदी, 4.44 फीसदी, 4.06 फीसदी, 3.21 फीसदी और 2.56 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.41 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.92 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।