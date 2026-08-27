शेयर बाजार लाल निशान पर बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स 539 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:19 pm Aug 27, 202604:19 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (27 अगस्त) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 539 अंक की गिरावट के साथ 76,933.59 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 116 अंक फिसलकर 24,090.85 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 18 अंक की गिरावट के साथ 18,361.75 अंक पर बंद हुआ।