शेयर बाजार: सेंसेक्स 539 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (27 अगस्त) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 539 अंक की गिरावट के साथ 76,933.59 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 116 अंक फिसलकर 24,090.85 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 18 अंक की गिरावट के साथ 18,361.75 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज भेल, डिलीवरी और अडाणी पावर ने क्रमशः 4.44 फीसदी, 3.79 फीसदी और 3.76 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। जायडस लाइफ और CG पावर के शेयरों में भी क्रमशः 3.41 फीसदी और 3.15 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
मणप्पुरम फाइनेंस, कंटेनर कॉर्प, मुथूट फाइनेंस, HDFC AMC और टाटा पावर क्रमशः 4.76 फीसदी, 4.63 फीसदी, 3.80 फीसदी, 3.48 फीसदी और 3.30 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.40 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।