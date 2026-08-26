शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 183 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज हिंदी जिंग, सेल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्रमशः 5.72 फीसदी, 5.59 फीसदी और 4.77 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वेदांता और एथर एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 4.18 फीसदी और 3.83 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

वरुण बेवरीज, जुबिलेंट फूड, प्रीमियर एनर्जीस, विशाल मेगा मार्ट और इंडस टावर्स क्रमशः 3.82 फीसदी, 3.01 फीसदी, 2.99 फीसदी, 2.56 फीसदी और 2.47 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।