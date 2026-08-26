शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 183 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 183 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (26 अगस्त) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 183 अंक की गिरावट के साथ 77,472.94 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 126 अंक फिसलकर 24,207.75 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 31 अंक की बढ़त के साथ 18,380.60 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज हिंदी जिंग, सेल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्रमशः 5.72 फीसदी, 5.59 फीसदी और 4.77 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वेदांता और एथर एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 4.18 फीसदी और 3.83 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
वरुण बेवरीज, जुबिलेंट फूड, प्रीमियर एनर्जीस, विशाल मेगा मार्ट और इंडस टावर्स क्रमशः 3.82 फीसदी, 3.01 फीसदी, 2.99 फीसदी, 2.56 फीसदी और 2.47 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.61 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.44 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।