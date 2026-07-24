सेंसेक्स 331 अंक टूटकर हुआ बंद

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 331 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:01 pm Jul 24, 202604:01 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (24 जुलाई) भारी गिरावट दर्ज हुई है। इस हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन सेंसेक्स 331 अंक की गिरावट के साथ 76,059.77 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 102 अंक फिसलकर 23,767.45 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 18 अंक की बढ़त के साथ 17,709.45 अंक पर बंद हुआ।