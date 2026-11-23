शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद, 1,483 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (23 नवंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 1,483 अंक की गिरावट के साथ 82,435.99 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 450 अंक फिसलकर 25,349.65 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 190 अंक की गिरावट के साथ 17,695.35 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज PB फिनटेक, TCS और कल्याण ज्वेलर्स ने क्रमशः 7.43 फीसदी, 3.53 फीसदी और 3.19 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा के शेयरों में भी क्रमशः 3.00 फीसदी और 2.94 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
APL अपोलो, टाटा स्टील, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक क्रमशः 20.00 फीसदी, 8.43 फीसदी, 4.89 फीसदी, 3.98 फीसदी और 3.97 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.52 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।