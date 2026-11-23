शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद

शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद, 1,483 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:02 pm Nov 23, 202604:02 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (23 नवंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 1,483 अंक की गिरावट के साथ 82,435.99 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 450 अंक फिसलकर 25,349.65 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 190 अंक की गिरावट के साथ 17,695.35 अंक पर बंद हुआ।