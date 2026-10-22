शेयर बाजार: सेंसेक्स 460 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला

टॉप गेनर्स में आज इंडियन होटल्स, कायन्स टेक और उज्जीवन स्मॉल ने क्रमशः 4.75 फीसदी, 4.07 फीसदी और 2.55 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अंबुजा सीमेंट्स और बजाज होल्डिंग्स के शेयरों में भी क्रमशः 2.22 फीसदी और 2.15 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

KEI इंडस्ट्रीज, स्विगी, ओरेकल फाइनेंसियल सर्विसेज, माझगांव डॉक और कल्याण ज्वेलर्स क्रमशः 8.12 फीसदी, 6.06 फीसदी, 4.09 फीसदी, 3.76 फीसदी और 3.65 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।