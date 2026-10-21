शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, 143 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:14 pm Oct 21, 202604:14 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (21 अक्टूबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 143 अंक की गिरावट के साथ 73,709.69 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 77 अंक फिसलकर 22,811.35 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 267 अंक की गिरावट के साथ 16,500.20 अंक पर बंद हुआ।