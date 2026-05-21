शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 135 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज सम्मान कैपिटल, अंबर एंटरप्राइज और ग्रासिम ने क्रमशः 8.79 फीसदी, 6.92 फीसदी और 6.17 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। कायन्स टेक और एंजल वन के शेयरों में भी क्रमशः 5.79 फीसदी और 4.51 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। जुबिलेंट फूड, PI इंडस्ट्रीज, बॉश , MCX इंडिया और मैनकाइंड फार्मा क्रमशः 7.81 फीसदी, 5.54 फीसदी, 4.40 फीसदी, 3.45 फीसदी और 2.70 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.66 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।