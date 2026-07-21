शेयर बाजार: सेंसेक्स 238 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला

टॉप गेनर्स में आज TVS मोटर्स, मणप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस ने क्रमशः 5.62 फीसदी, 4.35 फीसदी और 3.23 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। इंडसइंड बैंक और सोना BLW के शेयरों में भी क्रमशः 2.96 फीसदी और 2.55 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

प्रीमियर एनर्जीस, वन 97 पेटीएम, वारी एनर्जीस, डिक्सन टेक्नोलॉजी और अंबर एंटरप्राइज क्रमशः 3.50 फीसदी, 3.49 फीसदी, 3.33 फीसदी, 3.23 फीसदी और 3.02 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।