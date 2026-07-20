शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 442 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 442 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (20 जुलाई) भारी गिरावट दर्ज हुई है। दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 442 अंक की गिरावट के साथ 77,708.52 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 95 अंक फिसलकर 24,238.50 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 109 अंक की बढ़त के साथ 18,040.15 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज PNB, टोरेंट फार्मा और JSW एनर्जी ने क्रमशः 5.66 फीसदी, 5.09 फीसदी और 4.90 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। यूनियन बैंक और ऑयल इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 4.43 फीसदी और 4.18 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस, यस बैंक और CDSL क्रमशः 5.46 फीसदी, 5.12 फीसदी, 3.58 फीसदी, 2.88 फीसदी और 2.33 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.41 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.18 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।