शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 442 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज PNB, टोरेंट फार्मा और JSW एनर्जी ने क्रमशः 5.66 फीसदी, 5.09 फीसदी और 4.90 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। यूनियन बैंक और ऑयल इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 4.43 फीसदी और 4.18 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस, यस बैंक और CDSL क्रमशः 5.46 फीसदी, 5.12 फीसदी, 3.58 फीसदी, 2.88 फीसदी और 2.33 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।