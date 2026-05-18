शेयर बाजार हरे निशान पर बंद

शेयर बाजार हरे निशान पर बंद, 77 अंक चढ़ा सेंसेक्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:23 pm May 18, 202604:23 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज (18 मई) हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 77 अंक की बढ़त के साथ आज 75,315.04 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 6 अंक चढ़कर 23,649.95 अंक पर बंद हुआ है। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 11 अंकों की गिरावट के साथ 17,261.35 अंक पर बंद हुआ है।