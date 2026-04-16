शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 122 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज BHEL, अडाणी पावर और CG कंज्यूमर ने क्रमशः 5.73 फीसदी, 5.32 फीसदी और 5.25 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। PB फिनटेक और कायन्स टेक के शेयरों में भी क्रमशः 4.72 फीसदी और 4.62 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल लिमिटेड, GMR एयरपोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प और HDFC बैंक क्रमशः 4.35 फीसदी, 3.21 फीसदी, 2.49 फीसदी, 2.42 फीसदी और 1.78 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.53 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।