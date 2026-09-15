शेयर बाजार: सेंसेक्स 777 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (15 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 777 अंक की गिरावट के साथ 74,003.82 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 279 अंक फिसलकर 23,118.60 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 373 अंक की गिरावट के साथ 17,556.35 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज HCL टेक, इंफोसिस और मफसिस ने क्रमशः 3.95 फीसदी, 3.79 फीसदी और 3.62 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। डाबर इंडिया और HCL के शेयरों में भी क्रमशः 2.37 फीसदी और 2.28 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
सोलर इंडस्ट्रीज, GE वेर्नोवा TD, CG पावर, SBI कार्ड और बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रमशः 13.64 फीसदी, 6.62 फीसदी, 5.61 फीसदी, 5.59 फीसदी और 5.51 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.51 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.28 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।