शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स 777 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:07 pm Sep 15, 202604:07 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (15 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 777 अंक की गिरावट के साथ 74,003.82 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 279 अंक फिसलकर 23,118.60 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 373 अंक की गिरावट के साथ 17,556.35 अंक पर बंद हुआ।