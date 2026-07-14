शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 561 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज बायोकॉन, कंटेनर कॉर्प और अडाणी पावर ने क्रमशः 6.41 फीसदी, 6.29 फीसदी और 4.97 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। MCX इंडिया और अडाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 3.93 फीसदी और 3.75 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

HCL टेक, लोढ़ा डेवलपर्स, टाटा एलेक्सी, NBCC (इंडिया) और श्रीराम फाइनेंस क्रमशः 4.46 फीसदी, 4.29 फीसदी, 3.30 फीसदी, 3.29 फीसदी और 3.26 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।