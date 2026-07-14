शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 561 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 561 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (14 जुलाई) भारी गिरावट दर्ज हुई है। दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 561 अंक की गिरावट के साथ 77,054.94 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 158 अंक फिसलकर 24,052.05 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 101 अंक की गिरावट के साथ 17,988.15 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज बायोकॉन, कंटेनर कॉर्प और अडाणी पावर ने क्रमशः 6.41 फीसदी, 6.29 फीसदी और 4.97 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। MCX इंडिया और अडाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 3.93 फीसदी और 3.75 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
HCL टेक, लोढ़ा डेवलपर्स, टाटा एलेक्सी, NBCC (इंडिया) और श्रीराम फाइनेंस क्रमशः 4.46 फीसदी, 4.29 फीसदी, 3.30 फीसदी, 3.29 फीसदी और 3.26 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.19 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।