शेयर बाजार: सेंसेक्स 318 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला

टॉप गेनर्स में आज हिटाची एनर्जी, अंबर एंटरप्राइज और GE वेर्नोवा TD ने क्रमशः 10.68 फीसदी, 9.07 फीसदी और 3.97 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सीमेंस एनर्जी और MCX इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 2.90 फीसदी और 2.36 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

मणप्पुरम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एल्केम लैब, TMPV और पेट्रोनेट LNG क्रमशः 3.73 फीसदी, 3.37 फीसदी, 3.33 फीसदी, 3.31 फीसदी और 3.27 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।