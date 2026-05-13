शेयर बाजार हरे निशान पर बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स 49 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी 23,400 पर पहुंचा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:18 pm May 13, 202604:18 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज (13 मई) हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 49 अंक की बढ़त के साथ आज 74,608.98 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 33 अंक चढ़कर 23,412.60 अंक पर बंद हुआ है। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 101 अंकों की बढ़त के साथ 17,156.90 अंक पर बंद हुआ।