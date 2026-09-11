शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद, 120 अंक टूटा सेंसेक्स

टॉप गेनर्स में आज यह बैंक, इंडस टावर्स और वन 97 पेटीएम ने क्रमशः 5.29 फीसदी, 4.58 फीसदी और 3.94 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वारी एनर्जीस और ब्लू स्टार के शेयरों में भी क्रमशः 3.02 फीसदी और 2.77 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

कोचीन शिपयार्ड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, PI इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और लोढ़ा डेवलपर्स क्रमशः 9.17 फीसदी, 6.62 फीसदी, 4.48 फीसदी, 4.15 फीसदी और 4.00 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।