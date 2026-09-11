शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद, 120 अंक टूटा सेंसेक्स
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (11 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन सेंसेक्स 120 अंक की गिरावट के साथ 74,781.76 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 79 अंक फिसलकर 23,398.10 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 1 अंक की बढ़त के साथ 17,929.75 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज यह बैंक, इंडस टावर्स और वन 97 पेटीएम ने क्रमशः 5.29 फीसदी, 4.58 फीसदी और 3.94 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वारी एनर्जीस और ब्लू स्टार के शेयरों में भी क्रमशः 3.02 फीसदी और 2.77 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
कोचीन शिपयार्ड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, PI इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और लोढ़ा डेवलपर्स क्रमशः 9.17 फीसदी, 6.62 फीसदी, 4.48 फीसदी, 4.15 फीसदी और 4.00 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.30 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।