शेयर बाजार लाल निशान पर बंद

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 570 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:55 pm Oct 01, 202603:55 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (1 अक्टूबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 570 अंक की गिरावट के साथ 71,909.70 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 198 अंक फिसलकर 22,421.95 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 188 अंक की गिरावट के साथ 16,840.35 अंक पर बंद हुआ।