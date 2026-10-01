शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 570 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 570 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (1 अक्टूबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 570 अंक की गिरावट के साथ 71,909.70 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 198 अंक फिसलकर 22,421.95 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 188 अंक की गिरावट के साथ 16,840.35 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज मफसिस, सीमेंस एनर्जी और कोफोर्ज ने क्रमशः 4.40 फीसदी, 4.38 फीसदी और 4.31 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। CG पावर और RBL बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 2.90 फीसदी और 2.43 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
बजाज ऑटो, PB फिनटेक, उनो मिंडा, सेल और APL अपोलो क्रमशः 8.22 फीसदी, 7.13 फीसदी, 5.47 फीसदी, 5.45 फीसदी और 5.12 फीसदी की गिरावट के साथ आज टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.28 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।