2026 के पहले दिन शेयर बाजार मामूली बदलाव के साथ बंद, सेंसेक्स 32 अंक टूटा

टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया , सुप्रीम इंडस्ट्रीज और JSW एनर्जी ने क्रमशः 7.81 फीसदी, 3.89 फीसदी और 3.74 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। PIB हाउसिंग फाइनेंस और इंडस टावर्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.69 फीसदी और 3.41 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ITC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, कायन्स टेक और बायोकॉन क्रमशः 9.71 फीसदी, 2.74 फीसदी, 1.75 फीसदी, 1.73 फीसदी और 1.56 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.33 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.27 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।