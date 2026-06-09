शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 394 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 119 अंक उछला

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज PI इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया ने क्रमशः 6.92 फीसदी, 5.59 फीसदी और 5.54 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मोतीलाल ओसवाल और RBL बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 5.25 फीसदी और 4.65 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ONGC, टाइटन कंपनी, NTPC, वोडाफोन-आइडिया और इंफो एज क्रमशः 2.13 फीसदी, 2.09 फीसदी, 1.86 फीसदी, 1.81 फीसदी और 1.66 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।