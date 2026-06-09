शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 394 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 119 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 394 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 119 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (9 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 394 अंक की बढ़त के साथ आज 73,918.76 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंक चढ़कर 23,242.10 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 208 अंकों की बढ़त के साथ 17,248.10 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज PI इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया ने क्रमशः 6.92 फीसदी, 5.59 फीसदी और 5.54 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मोतीलाल ओसवाल और RBL बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 5.25 फीसदी और 4.65 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ONGC, टाइटन कंपनी, NTPC, वोडाफोन-आइडिया और इंफो एज क्रमशः 2.13 फीसदी, 2.09 फीसदी, 1.86 फीसदी, 1.81 फीसदी और 1.66 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.53 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.46 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।