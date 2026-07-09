शेयर बाजार: सेंसेक्स 238 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी मजबूत

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज कल्याण ज्वेलर्स, स्विगी और लोढ़ा डेवलपर्स ने क्रमशः 18.40 फीसदी, 7.47 फीसदी और 6.91 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। कायन्स टेक और नुवामा वेल्थ के शेयरों में भी क्रमशः 6.80 फीसदी और 4.68 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। डॉ रेड्डीज लैब्स, सोलर इंडस्ट्रीज, मझगांव डॉक, अडाणी एनर्जी और यूनाइटेड स्पिरिट्स क्रमशः 5.89 फीसदी, 3.29 फीसदी, 3.18 फीसदी, 2.23 फीसदी और 1.96 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।