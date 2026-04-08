शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 2,946 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 873 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज अशोक लेलैंड , अडाणी ग्रीन एनर्जी और फोर्स मोटर्स ने क्रमशः 12.78 फीसदी, 11.27 फीसदी और 10.82 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बंधन बैंक और श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में भी क्रमशः 10.47 फीसदी और 9.94 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, नालको, एवेन्यू सुपरमार्ट और टेक महिंद्रा क्रमशः 4.76 फीसदी, 2.97 फीसदी, 2.82 फीसदी, 2.18 फीसदी और 1.49 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.52 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.44 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।