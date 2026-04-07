शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 509 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 509 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (7 अप्रैल) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 509 अंक की बढ़त के साथ आज 74,616.58 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 155 अंक चढ़कर 23,123.10 65 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 66 अंक की बढ़त के साथ 15,270.50 अंक पर बंद हुआ है।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज मफासिस, फोर्टिस हेल्थ और विप्रो ने क्रमशः 5 4.16 फीसदी, 3.95 फीसदी और 3.77 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वेदांता और प्रेस्टिज एस्टेट के शेयरों में भी क्रमशः 3.37 फीसदी और 3.29 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। जुबिलेंट फूड, फोर्स मोटर्स, बायोकॉन, बैंक ऑफ इंडिया और उनो मिंडा क्रमशः 10.40 फीसदी, 5.96 फीसदी, 4.21 फीसदी, 3.84 फीसदी और 2.58 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.31 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।