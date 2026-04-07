शेयर बाजार में आज बढ़त हुई दर्ज

शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 509 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:19 pm Apr 07, 202604:19 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (7 अप्रैल) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 509 अंक की बढ़त के साथ आज 74,616.58 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 155 अंक चढ़कर 23,123.10 65 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 66 अंक की बढ़त के साथ 15,270.50 अंक पर बंद हुआ है।