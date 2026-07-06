शेयर बाजार में तेजी; सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी भी मजबूत
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (6 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 521 अंक की बढ़त के साथ आज 78,285.07 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक चढ़कर 24,430.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 80 अंकों की बढ़त के साथ 17,863.55 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज डिक्सन टेक्नोलॉजी, रेडिको खेतान और मणप्पुरम फाइनेंस ने क्रमशः 6.81 फीसदी, 5.51 फीसदी और 5.45 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हिटाची एनर्जी और लोढ़ा डेवलपर्स के शेयरों में भी क्रमशः 4.25 फीसदी और 3.68 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वरुण बेवरीज, कोटक महिंद्रा, MCX इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और NBCC (इंडिया) क्रमशः 4.06 फीसदी, 3.89 फीसदी, 3.23 फीसदी, 2.95 फीसदी और 2.73 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.46 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.32 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।