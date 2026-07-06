शेयर बाजार में तेजी; सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी भी मजबूत

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज डिक्सन टेक्नोलॉजी, रेडिको खेतान और मणप्पुरम फाइनेंस ने क्रमशः 6.81 फीसदी, 5.51 फीसदी और 5.45 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हिटाची एनर्जी और लोढ़ा डेवलपर्स के शेयरों में भी क्रमशः 4.25 फीसदी और 3.68 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वरुण बेवरीज, कोटक महिंद्रा, MCX इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और NBCC (इंडिया) क्रमशः 4.06 फीसदी, 3.89 फीसदी, 3.23 फीसदी, 2.95 फीसदी और 2.73 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।