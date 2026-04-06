शेयर बाजार हरे निशान पर बंद

शेयर बाजार में आज बढ़त हुई दर्ज, सेंसेक्स 787 अंक चढ़कर हुआ बंद

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:32 pm Apr 06, 202604:32 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज (6 अप्रैल) शुरुआती गिरावट के बाद बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 787 अंक की बढ़त के साथ आज 74,106.85 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 255 अंक चढ़कर 22,968.25 अंकों के स्तर पर बंद हुआ है। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 236 अंक की बढ़त के साथ 15,507.20 अंक पर बंद हुआ है।