शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 152 अंक उछला

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 152 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (5 अगस्त) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 152 अंक की बढ़त के साथ आज 78,581.00 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 9 अंक चढ़कर 24,624.65 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 2 अंकों की बढ़त के साथ 18,218.45 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज हिंद जिंक, जुबिलेंट फूड और बॉश ने क्रमशः 6.05 फीसदी, 4.30 फीसदी और 4.17 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। PNB हाउसिंग फाइनेंस और सोना BLW के शेयरों में भी क्रमशः 3.85 फीसदी और 3.51 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
कल्याण ज्वेलर्स, MCX इंडिया, मैरिको, डिलीवरी और NHPC क्रमशः 3.70 फीसदी, 3.04 फीसदी, 2.63 फीसदी, 2.44 फीसदी और 2.36 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत बढ़ी
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.43 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.35 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।