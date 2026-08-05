शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 152 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:49 pm Aug 05, 202604:49 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (5 अगस्त) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 152 अंक की बढ़त के साथ आज 78,581.00 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 9 अंक चढ़कर 24,624.65 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 2 अंकों की बढ़त के साथ 18,218.45 अंक पर बंद हुआ।