शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 362 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 24 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 362 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 24 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (4 सितंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 362 अंक की बढ़त के साथ आज 76,515.43 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24 अंक चढ़कर 23,897.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 42 अंकों की गिरावट के साथ 18,127.75 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज एंजल वन, APL अपोलो और वोडाफोन-आइडिया ने क्रमशः 4.83 फीसदी, 4.20 फीसदी और 3.73 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। SBI लाइफ इंश्योरेंस और MCX इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 3.50 फीसदी और 3.32 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, हैवेल्स इंडिया, एथर एनर्जी और SRF क्रमशः 8.95 फीसदी, 5.76 फीसदी, 3.83 फीसदी, 3.35 फीसदी और 2.67 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.55 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.33 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।