सेंसेक्स हरे निशान पर हुआ बंद

शेयर बाजार आज भी तेजी के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 383 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:06 pm Nov 04, 202604:06 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (4 नवंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 383 अंक की बढ़त के साथ आज 77,301.40 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 149 अंक बढ़कर 23,960.60 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 240 अंकों की बढ़त के साथ 17,149.10 अंक पर बंद हुआ।