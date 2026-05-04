शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 355 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज वेदांता, BHEL और लौरस लैब्स ने क्रमशः 8.51 फीसदी, 6.99 फीसदी और 5.94 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अडाणी ग्रीन एनर्जी और अडाणी पोर्ट्स के शेयरों में भी क्रमशः 5.18 फीसदी और 5.15 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। सोना BLW, एवेन्यू सुपरमार्ट, मझगांव डॉक, कोफोर्ज और केफीन टेक क्रमशः 5.24 फीसदी, 4.57 फीसदी, 4.45 फीसदी, 3.70 फीसदी और 3.54 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज मामूली बदलाव देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.48 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.44 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।