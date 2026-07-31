सेंसेक्स हरे निशान पर हुआ बंद

शेयर बाजार आज भी तेजी के साथ हुआ बंद, 166 अंक चढ़ा सेंसेक्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:15 pm Jul 31, 202604:15 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (31 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 166 अंक की बढ़त के साथ आज 78,094.64 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 66 अंक टूटकर 24,383.60 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 77 अंकों की बढ़त के साथ 18,105.85 अंक पर बंद हुआ।